Четверо жителей Кировской области похитили из бюджета более 16 млн рублей

Деньги и счета осужденных арестовали. Фото: Вера ЗЕНИНА. Перейти в Фотобанк КП

По данным СУ СК России по Кировской области, четверо жителей региона организовали преступную группу. В период с января 2023 года по апрель 2024 года они оформляли на других лиц фиктивные документы, а затем заключали социальные контракты и получали выплаты.

Данным способом фигуранты обманули 46 жителей Кирова и похитили из бюджета более 16 миллионов рублей.

В результате всех четверых признали виновными по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Одному из участников преступной группы назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Еще двоих отправили в колонию общего режима на 4,5 и 5 лет. Четвертую осужденную лишили свободы на 4 года, но исполнение приговора отстрочили в связи с наличием у нее малолетнего ребенка.