Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июля 2026 12:20

Сотрудник кировского завода травмировал ногу: специалисты выехали с проверкой

В Кирове инспекция труда проверила работу завода после несчастного случая
Мария КУЗНЕЦОВА
Работодатель не обеспечил безопасность своих сотрудников.

Работодатель не обеспечил безопасность своих сотрудников.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Гострудинспекция в Кировской области, оператор линии по обработке цветных металлов подготавливал пачки листового металла к перемещению в зону травления, и один из поддонов зажал правую ногу мужчины. В результате гражданин получил тяжелую травму.

После данного несчастного случая специалисты провели внеплановую проверку и обнаружили нарушения требований по охране труда. Работодатель допустил складирование отходов металла без ограничителей и хранение крупногабаритных грузов и пачек листового металла без подкладок.

В результате специалисты выдали ему предписание об устранении нарушении.