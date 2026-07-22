Сотрудник кировского завода травмировал ногу: специалисты выехали с проверкой

Работодатель не обеспечил безопасность своих сотрудников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Гострудинспекция в Кировской области, оператор линии по обработке цветных металлов подготавливал пачки листового металла к перемещению в зону травления, и один из поддонов зажал правую ногу мужчины. В результате гражданин получил тяжелую травму.

После данного несчастного случая специалисты провели внеплановую проверку и обнаружили нарушения требований по охране труда. Работодатель допустил складирование отходов металла без ограничителей и хранение крупногабаритных грузов и пачек листового металла без подкладок.

В результате специалисты выдали ему предписание об устранении нарушении.