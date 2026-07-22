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НовостиОбщество22 июля 2026 11:40

Сотни штрафов: житель Кировской области чуть не лишился машины из-за долгов

Житель Кировской области задолжал 900 тысяч рублей и почти потерял авто
Мария КУЗНЕЦОВА
Приставы арестовали автомобиль и выставили его на торги.

Приставы арестовали автомобиль и выставили его на торги.

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает ГУФССП России по Кировской области, в отделении по Слободскому, Лебяжскому и Верхошижемскому районам находилось производство в отношении 43-летнего мужчины.

Гражданин долгое время не уплачивал штрафы, налоги и счета за электричество. По итогу он накопил задолженность размером более 900 тысяч рублей.

Тогда специалисты арестовали принадлежащий мужчине автомобиль «Ниссан Альмера» и выставили его на торги. Только после этого гражданин осознал всю серьезность своего положения и единовременно погасил весь долг. В результате машину вернули владельцу.