На улице Стахановской в Кирове укладывают нижний слой асфальта

Ремонт разделили на три этапа. Фото: администрация города Кирова.

По данным администрации города Кирова, подрядчик продолжает капитально обновлять улицу Стахановскую. Работы проходят на участке от улицы Чернышевского до Орджоникидзе. Его протяженность составляет 293 метра.

21 июля специалисты приступили к устройству нижнего слоя асфальта. После этого рабочие установят бордюры, обустроят тротуары, съезды и подходы, а затем уложат верхний слой покрытия и нанесут разметку.

Также в дальнейшем здесь установят освещение, отремонтируют ливневки, переустроят сети отопления и электроснабжения.

На данный момент сотрудники выполнили четверть работ. Полностью завершить ремонт улицы планируют до 1 июля 2027 года.