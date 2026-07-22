В Кирове восстановили дороги на четырех улицах

Всего в 2026 году обновят 17 объектов. Фото: администрация города Кирова.

Как сообщает администрация города, в Кирове продолжают ремонтировать дороги. На днях комиссия приняла участки на проспекте Строителей, улицах О. Кошевого, Луганской и Ломоносова.

Их общая протяженность составила 3,8 км. На данных объектах специалисты обновили верхние слои асфальтобетона и бордюры.

Вместе с тем рабочие дополнительно расширили проезжую часть, укрепили обочины и сделали подходы к пешеходным переходам на Луганской. На Ломоносова восстановили тротуар и также расширили дорогу.

В настоящее время подрядчики ремонтируют еще шесть участков на улицах Боровицкой, Лепсе, Садовой, Северное Кольцо, Солнечной и Тимирязева.

Всего на данный момент рабочие привели в порядок 7 объектов из запланированных 17.