В Кирове столкнулись BMW и «Лада Веста»: пострадали мужчина и двое детей

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Во вторник, 21 июля, в Кирове столкнулись BMW и «Лада Веста», в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 20.05 на улице Солнечной. Неподалеку от дома №29 столкнулись BMW и «Лада». За рулем иномарки находился 46-летний мужчина. Отечественным автомобилем управлял 42-летний водитель.

В результате ДТП пострадали три человека. Травмы получили водитель «Лады», а также трехлетний мальчик и восьмилетняя девочка, находившиеся в салоне того же авто.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.