Пассажирам отмененных рейсов Киров - Минеральные Воды вернут деньги

Рейсы из Кирова в Минеральные Воды отменили до конца лета. Фото: Светлана ДАНИЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы между Кировом и Минеральными Водами до конца летнего сезона. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Победилово».

В аэропорту уточнили, что решение не связано с работой воздушной гавани Кирова. Аналогичная ситуация затронула рейсы из Минеральных Вод в Ижевск, Калугу, Ульяновск, Пензу и ряд других городов.

Пассажирам отмененных рейсов рекомендовали обратиться по месту покупки билетов для оформления возврата денежных средств. Тем, кто приобрел билеты на официальном сайте авиакомпании, необходимо подать заявку через личный кабинет или связаться со службой поддержки.

В пресс-службе «Победилово» принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и посоветовали следить за информацией в официальных каналах авиакомпании.

После объявления об отмене рейсов в социальных сетях аэропорта появилось множество комментариев от жителей Кирова. Пользователи пожаловались, что о переносе планов стало известно всего за несколько дней до вылета, а некоторым теперь приходится искать альтернативные маршруты с пересадками.