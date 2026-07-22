Житель Кировской области погасил долг в 900 тысяч рублей ради автомобиля

Из-за долгов почти в миллион рублей житель региона едва не лишился автомобиля. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Житель Кировской области полностью погасил задолженность, чтобы не лишиться своего автомобиля. Общая сумма долга превышала 900 тыс. рублей.

Как сообщили в службе судебных приставов, в межрайонном отделении по Слободскому, Лебяжскому и Верхошижемскому районам находилось сводное исполнительное производство в отношении 43-летнего мужчины. Задолженность образовалась из-за многочисленных неоплаченных штрафов, налогов и счетов за электроэнергию.

Поскольку должник не исполнил требования добровольно, судебный пристав наложил арест на принадлежащий ему автомобиль Nissan Almera. Машину изъяли и отправили на специализированную стоянку, после чего подготовили к продаже на торгах.

После этого мужчина нашел средства и полностью оплатил основной долг, а также исполнительский сбор. Исполнительное производство завершили, а автомобиль вернули владельцу.