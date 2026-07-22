Кировская область выкупит недостроенный ЖК «Вознесенский»

Власти Кировской области планируют выкупить ЖК «Вознесенский». Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Кировской области планируют приобрести недостроенный жилой комплекс «Вознесенский», расположенный на улице Ленина, 31 в Кирове. Средства на его выкуп предусмотрены в поправках к областному бюджету на 2026 год.

Вопрос обсудили на заседании комитета по экономике, бюджету и развитию предпринимательства Законодательного собрания.

Председатель правительства Кировской области Михаил Сандалов сообщил, что объект, строительная готовность которого составляет 66,6%, сейчас находится в собственности публично-правовой компании «Фонд развития территорий». По его словам, фонд предложил региону приобрести этот жилой комплекс в приоритетном порядке.

После перехода объекта в областную собственность его планируют реализовать с использованием механизма комплексного развития территории.