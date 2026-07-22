В Кировской области от борщевика обработают более тысячи гектаров

Более тысячи гектаров обработают от борщевика в Кировской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области продолжается кампания по уничтожению борщевика Сосновского. Работы ведутся во всех районах и округах региона, сообщили на заседании комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий.

По информации правительства области, в 2026 году обработку проведут в 108 муниципальных образованиях. Общая площадь участков, где планируется уничтожить опасное растение, составит 1 030 гектаров.

Ежегодно на эти цели из областного бюджета выделяют 32 млн рублей. Средства направляют на обработку земель, находящихся в муниципальной собственности, а также участков с неразграниченной государственной собственностью.

Муниципалитеты самостоятельно определяют способ борьбы с борщевиком. Для этого применяют механический, химический или комбинированный методы.

Работы проходят в два этапа. Первый завершился 15 июля, сейчас начался второй, который планируют закончить до 30 сентября.

Кроме областного финансирования, муниципалитеты используют собственные и внебюджетные средства. В этом году за счет местных бюджетов обработано 159 гектаров, еще 62,5 гектара - за счет внебюджетных источников.