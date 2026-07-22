В бюджете Кировской области заложили деньги на выплаты бабушкам

В Кировской области предусмотрели финансирование новой выплаты бабушкам. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В проекте поправок к бюджету Кировской области на 2026 год предусмотрели финансирование новой меры поддержки семей с детьми. Речь идет о ежемесячной выплате бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за маленькими внуками.

Как сообщила на заседании комитета по экономике, бюджету и развитию предпринимательства Законодательного собрания министр финансов региона Лариса Маковеева, на новую меру поддержки планируется направить 3,7 млн рублей. Еще 195,3 млн рублей предусмотрено на другие социальные выплаты, включая меры поддержки многодетных семей.

Напомним, закон о введении ежемесячной выплаты бабушкам и дедушкам был принят по инициативе губернатора Кировской области Александра Соколова. Получателями смогут стать родственники, которые ухаживают за ребенком в возрасте до трех лет, если он является первым ребенком у своей матери.