Жителям Шутовщины сделали перерасчет за некачественную воду

В Шутовщине восстановили нормальное водоснабжение после прокурорской проверки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кирово-Чепецкая городская прокуратура выявила нарушения при обеспечении водой жителей деревни Шутовщина. Проверку организовали после публикаций в СМИ и интернете, в которых сообщалось о проблемах с качеством коммунальной услуги.

Как установили в надзорном ведомстве, перебои начались после поломки основного насоса, подававшего воду в централизованную систему. Резервные источники не смогли обеспечить качество воды, соответствующее санитарным требованиям.

По итогам проверки прокуратура внесла представление руководителю обслуживающей организации. После его рассмотрения жителям деревни сделали перерасчет платы за некачественно оказанную коммунальную услугу. Общая сумма возврата составила 14 тыс. рублей.

Кроме того, инженера предприятия ЖКХ привлекли к дисциплинарной ответственности. Руководителю ресурсоснабжающей организации назначили административный штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

В прокуратуре также сообщили, что после завершения необходимых экспертиз будет принято решение о возможном обращении в суд в интересах жителей, которые по состоянию здоровья, возрасту или другим уважительным причинам не могут самостоятельно защищать свои права.

В настоящее время водоснабжение в деревне Шутовщина осуществляется в штатном режиме.