В Кировской области тепловые сети подготовили к зиме на 22%

Жилищный фонд Кировской области готов к зиме на треть. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области продолжается подготовка к отопительному сезону 2026-2027 годов. О ходе работ на заседании комитета Законодательного собрания сообщил министр энергетики и ЖКХ Максим Горностаев.

По данным на 1 июля, готовность жилищного фонда достигла 33% от запланированного объема в 26,3 млн квадратных метров. Источники теплоснабжения подготовлены на 26% - всего к зиме необходимо привести 1 145 объектов. Самый низкий показатель пока остается у тепловых сетей, где выполнено 22% работ от плана. Всего предстоит подготовить 1 921,1 километра сетей. В то же время готовность водопроводных сетей составляет 65% при общем плане в 7 446,7 километра.

По словам министра, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в 17 муниципалитетах предусмотрено 86 мероприятий общей стоимостью 170,5 млн рублей. Средства направят на капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения, замену оборудования котельных и другие работы.

Кроме того, в регионе продолжается реализация федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». На эти цели предусмотрено 498 млн рублей. В семи муниципальных образованиях планируется выполнить восемь мероприятий, включая ремонт 0,4 километра тепловых сетей, 33,9 километра водопроводных сетей и 15,8 километра сетей водоотведения.

Также в девяти муниципалитетах продолжается работа по переводу котельных на природный газ.

Параллельно ведется формирование запасов топлива. По состоянию на 17 июля запасы каменного угля составляют около 20% от норматива, другого твердого топлива - 73%, мазута - 67%. На предстоящий отопительный сезон региону потребуется около 136 тыс. тонн каменного угля, 393 тыс. кубометров другого твердого топлива и 16 тыс. тонн мазута.