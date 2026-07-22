Госдума приняла предложенные Кировской областью поправки в Лесной кодекс

Госдума поддержала изменения в Лесной кодекс, предложенные Кировской областью. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Государственная Дума сразу во втором и третьем чтениях приняла пакет поправок в Лесной кодекс России. В их число вошли изменения, разработанные при участии Кировской области.

Как сообщили региональные власти, министерство лесного хозяйства Кировской области несколько лет занималось подготовкой этих предложений совместно с Минприроды России, Рослесхозом и Советом Федерации. В 2025 году губернатор Александр Соколов обсудил этот вопрос с заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым. Позже инициативу поддержали сенаторы профильного комитета во время выездного заседания в Кирове.

Одним из ключевых изменений стала отмена запрета на передачу через аукционы лесных участков, сведения лесоустройства по которым были подготовлены более 10 лет назад. Ранее это ограничение препятствовало вовлечению значительных площадей в хозяйственный оборот.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября следующего года. После получения участка в аренду лесопользователь сможет сразу приступить к его освоению, но в течение первых двух лет будет обязан провести лесоустройство, инвентаризацию территории и подготовить проект мероприятий по охране, защите и восстановлению леса.