В Кировской области ожидается жара до +38 градусов

В конце недели Кировскую область накроет сильная жара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области 26 и 27 июля ожидается резкое повышение температуры. По данным телеграм-канала «Любительская метеорология в Кирове», в регион поступит тропическая воздушная масса, которая принесет аномальную жару.

По прогнозам авторов сообщества, самые высокие температуры ожидаются в восточной части области. Там воздух может прогреться до +36...+38 градусов. В Кирове и на соседних территориях синоптики-любители прогнозируют +34...+36 градусов.

Согласно опубликованной синоптической карте, регион окажется под влиянием очень теплого воздуха, который поступит из южных широт перед холодным атмосферным фронтом.

При этом сам холодный фронт будет располагаться западнее Кировской области. После периода сильной жары его прохождение может сопровождаться дождями, грозами, усилением ветра и понижением температуры.

Ранее авторы телеграм-канала сообщали, что жаркая погода в регионе, по предварительным прогнозам, может завершиться уже в конце июля после изменения атмосферной циркуляции.