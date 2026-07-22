Кировчанка познакомилась с мужчиной и украла у него телефон: подозреваемую задержали

Кировчанка познакомилась с мужчиной в магазине и дома украла у него телефон Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове ранее судимую 30-летнюю женщину подозревают в краже телефона стоимостью 61 тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

В полицию обратился 43-летний кировчанин. Горожанин рассказал, что познакомился в магазине с девушкой и пригласил ее к себе домой. Они выпили. В какой-то момент мужчина уснул. Когда кировчанин уснул, он обнаружил пропажу телефона.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские задержали подозреваемую. Фигурантка успела продать украденный телефон, а деньги потратила.

«Полицейские разыскали телефон, решается вопрос о возвращении его владельцу», – говорится в сообщении.