Готовность нового детского сада в Озерках превысила 50%

Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Фото: правительство Кировской области.

Как сообщает правительство Кировской области, в микрорайоне Озерки продолжается строительство детского сада на улице Торфяной, 13а.

В настоящее время готовность объекта составляет 52%. Подрядчик полностью возвел каркас и провел инженерные сети. На данный момент специалисты завершают фасадные работы, занимаются внутренней отделкой, а также благоустраивают территорию вокруг здания.

Всего в данном детском саду будет 260 мест и 12 групп детей. Здесь обустроят физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, бассейн, пищеблок и другие помещения.

Завершить строительство планируют в ноябре текущего года.