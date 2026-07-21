Двоих жителей Кирово-Чепецкого округа наказали за охоту запрещенным способом

Граждан лишили права на охоту. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным министерства охраны окружающей среды Кировской области, нарушение произошло в конце апреля в охотугодьях на территории Кирово-Чепецкого округа.

Двое местных жителей шли по полю с расчехленными и заряженными ружьями. В период весенней охоты на пернатую дичь такое передвижение является запрещенным способом охоты. Кроме того, у одного из нарушителей не было при себе билета.

Граждане признали свою вину. В результате суд лишил их права заниматься охотой на 1 год.