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НовостиОбщество21 июля 2026 11:22

Асфальтобетонный завод в Омутнинске перевели на газ

Там выпускают 175 тонн асфальтобетона в час
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Омутнинске подключили к сетевому газу асфальтобетонный завод. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области,

Завод является самым производительным в регионе. На предприятии выпускают 175 тонн высококачественного асфальтобетона в час. Завод обеспечивает дорожное строительство в пяти районах. Его перевели на сетевой газ

«Отказ от использования около 400 тонн дизельного топлива ежегодно позволит существенно оптимизировать затраты производства», – говорится в сообщении.

Общий объем инвестиций составил 60 млн рублей.