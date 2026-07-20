В Кирове тренера по тхэквондо обвинили в избиении пенсионеров

Пенсионеры из Кирова обратились в полицию после нападения тренера по тхэквондо. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове пенсионеры обратились в полицию после конфликта с тренером по тхэквондо. По словам супругов, мужчина избил их после замечания из-за воды, которую он набирал из крана в подъезде.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Сергей Иванович и его жена Галина увидели незнакомца, который наполнял ведра водой на первом этаже их дома. По словам пенсионеров, этот кран жильцы обслуживают за свой счет, поэтому стараются не допускать использования воды посторонними. После замечания между сторонами произошел конфликт.

Пострадавшие утверждают, что мужчина сначала ударил женщину, а затем избил ее супруга, который попытался за нее заступиться. Во время потасовки также была повреждена детская коляска, принадлежавшая соседям.

Позже с мужчиной попытался поговорить внук пенсионеров Владислав. По словам семьи, разговор закончился применением приемов борьбы, после чего молодой человек также получил травмы.

В полиции, как утверждают пенсионеры, они узнали, что участником конфликта оказался 39-летний кандидат в мастера спорта, работающий тренером по тхэквондо. По их словам, мужчина также подал встречное заявление, в котором заявил, что побои были нанесены ему. Комментировать ситуацию журналистам спортсмен отказался.