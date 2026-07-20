В Кирово-Чепецком районе отремонтируют дорогу Злобино – Бумкомбинат

Ремонт дороги Злобино – Бумкомбинат в Кировской области начнут осенью 2026 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Осенью 2026 года в Кировской области планируют начать ремонт автодороги Злобино – Бумкомбинат. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Кировской области изменили госпрограмму «Дорожно-транспортная система». Согласно документу, на капремонт дороги Злобино – Бумкомбинат выделят субсидии. Работы выполнят в Кирово-Чепецком районе. Протяженность объекта составляет 4,3 километра.

Этот проект – часть масштабной программы развития дорожной сети Кировской области. К 2027 году долю дорог в нормативном состоянии планируют увеличить.

«Программа включает строительство путепровода под Транссибирской магистралью, развитие северо-западных районов области и реконструкцию мостов», – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов, компания КС-«Керамик» и администрация Кирово-Чепецкого района подписали соглашение о сотрудничестве для развития дорожной сети. По соглашению бизнес и государство выделяют деньги для развития дорожной инфраструктуры в Кирово-Чепецком районе.