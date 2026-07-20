Кировчанам напомнили о новой ежегодной выплате для семей с детьми

Жителям Кировской области рассказали, кто может получить новую семейную выплату. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Кировской области напомнили о новой ежегодной выплате, которую могут получить семьи с двумя и более детьми. Эта мера поддержки действует в рамках национального проекта «Семья».

Как сообщили в правительстве региона, программа начала работать с 1 июня. По словам заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой, выплатой уже воспользовались более миллиона работающих родителей. В 2026 году ее получателями могут стать около 4 млн семей, в которых воспитываются свыше 11 млн детей.

Получить выплату могут родители, официально работающие и уплачивающие НДФЛ. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов, установленных в регионе. Поддержка предоставляется семьям с детьми до 18 лет, а если ребенок учится очно в колледже или вузе, право на выплату сохраняется до достижения им 23 лет.

При расчете учитываются все доходы семьи за предыдущий год, включая заработную плату, пенсии, стипендии, пособия и алименты. Общую сумму делят сначала на 12 месяцев, затем - на количество членов семьи. Если доход на одного человека не превышает установленного порога, семья может претендовать на выплату.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально. Уплаченный за прошлый год НДФЛ пересчитывают по ставке 6%, после чего разницу перечисляют заявителю единовременно.

Подать заявление можно до 1 октября через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу Социального фонда России. Решение принимают в течение 10 рабочих дней, а затем в течение пяти рабочих дней деньги перечисляют на банковский счет заявителя.