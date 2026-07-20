В Уржумском районе выставили на продажу пристань, детсад и библиотеку

В Уржумском районе продают бывший детский сад, библиотеку и пристань. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уржумском районе выставили на торги несколько муниципальных объектов. Информация о продаже размещена на электронной площадке РТС-тендер. Имущество реализуют в рамках программы приватизации. Среди лотов - гидротехническое сооружение, бывший детский сад и помещение библиотеки.

Одним из объектов стала пристань для выгрузки сыпучих материалов. Сооружение площадью 94,5 квадратного метра построено в 1980 году. Оно расположено в Петровском сельском поселении на левом берегу Вятки ниже Буйского автомобильного моста. Начальная цена лота составляет около 1,2 млн рублей.

В Уржуме на улице Советской, 1 продают здание, где раньше размещался детский сад №4. Постройка 1917 года имеет статус объекта культурного наследия. Вместе со зданием площадью 386 квадратных метров покупатель получит земельный участок площадью 999 квадратных метров. Начальная стоимость этого лота составляет 554 тыс. рублей.

Также на торги выставили помещение Манкинерской библиотеки площадью 52 квадратных метра. Объект находится в деревне Манкинерь на улице Центральной и продается вместе с земельным участком. Стартовая цена имущества составляет 126 тыс. рублей.

Подать заявку на участие в аукционах можно до 30 июля 2026 года. Торги запланированы на 5 августа.

Продажа неиспользуемой муниципальной недвижимости позволит вовлечь ее в хозяйственный оборот и пополнить местный бюджет.