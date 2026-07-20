В Слободском районе мужчина распространял порно с участием своей сожительницы: его будут судить

Житель Кировской области распространял порно с участием своей сожительницы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Слободском районе 31-летнего жителя пгт Вахруши обвиняют в незаконном распространении порнографии, истязании, угрозе убийством и нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В марте житель Кировской области разместил в одной из социальных сетей интимные фотографии своей сожительницы. Это было сделано без согласия женщины.

Кроме того, с сентября 2025 года по апрель 2026 года фигурант выпивал с сожительницей и систематически избивал ее. Мужчина также не раз угрожал женщине убийством.

Было возбуждено уголовное дело. Житель Кировской области полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«В отношении него судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», – рассказали в СК

В ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд.