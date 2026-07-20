Жителя Даровского района с эпилепсией лишили водительских прав

В Даровском районе суд лишил мужчину права управлять транспортом. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Даровского района добилась через суд прекращения права местного жителя управлять транспортными средствами. Основанием стало заболевание, при котором вождение автомобиля запрещено по медицинским показаниям.

Во время проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения сотрудники прокуратуры установили, что 32-летний житель района имеет водительское удостоверение, несмотря на диагностированную эпилепсию.

В надзорном ведомстве пояснили, что управление автомобилем при наличии подобных медицинских противопоказаний может представлять угрозу для других участников дорожного движения и повышает риск аварий, способных причинить вред жизни, здоровью и имуществу людей.

Прокуратура обратилась в суд с иском о прекращении права мужчины на управление транспортом. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.