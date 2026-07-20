По нацпроекту в Кирове ремонтируют одновременно пять улиц

Фото: пресс-служба администрации Кирова

В настоящее время в Кирове ремонтируют одновременно пять улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Кирове реализуют национальный проект «Инфраструктура для жизни». В понедельник, 20 июля, подрядчик работает на улице Садовой. Протяженность этой дороги составляет 392 метра. Там уложили асфальтобетонное покрытие. Сейчас рабочие занимаются обустройством обочин и съездов.

Кроме того, в Кирове ремонтируют улицу Лепсе. Этот объект является одним из самых протяженных в 2026 году. Там заменили бортовые камни и покрытие проезжей части. Рабочие преимущественно по ночам доделывают съезды, парковки и заездные карманы у остановок. Планируется, что работы завершат к концу недели.

«Кроме того, на улицах Тимирязева и Северное Кольцо сейчас завершаются работы по обновлению бортовых камней, после чего подрядчик приступит к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия и укладке нового. На ул. Боровицкой покрытие проезжей части уже обновлено, идут работ по подготовке к асфальтированию парковок и съездов», – говорится в сообщении.