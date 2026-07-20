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НовостиПроисшествия20 июля 2026 13:30

Пришли ночью с ножом и пистолетом: кировчан ограбили на 56 тысяч рублей

Двоих кировчан ограбили незнакомцы с пистолетом и ножом
Мария КУЗНЕЦОВА
Подозреваемых заключили под стражу.

Подозреваемых заключили под стражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным УМВД России по Кировской области, накануне ночью домой к потерпевшей 2000 года рождения пришли три незнакомца. Они угрожали девушке ножом и похожим на пистолет предметом и потребовали отдать все деньги.

Напуганная кировчанка передала фигурантам 40 тысяч рублей, но на этом они не остановились. Молодые люди потребовали позвать какого-нибудь знакомого, чтобы они забрали деньги и у него. Девушка позвонила своему приятелю. Подозреваемые забрали у пришедшего парня 2001 года рождения еще 16 тысяч рублей, после чего ушли.

Специалисты нашли и задержали нападавших. Ими оказались кировчане 2000, 2003 и 2007 года рождения. В настоящее время их заключили под стражу.

Сотрудники передали похожий на пистолет предмет на исследование, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой) и проводят расследование.