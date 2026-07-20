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НовостиОбщество20 июля 2026 12:50

В Советском районе ремонтируют несущие конструкции моста через Немду

Все работы завершат до декабря
Мария КУЗНЕЦОВА
Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Фото: правительство Кировской области.

Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Фото: правительство Кировской области.

Как сообщает правительство Кировской области, подрядчик продолжает обновлять мост через реку Немда в Советском районе.

Протяженность объекта составляет 157,7 метра. Ранее специалисты смонтировали береговые ригели и восстановили промежуточные опоры. В настоящее время рабочие ремонтируют пролетные строения, а также заменяют гидроизоляцию и устраивают системы водоотведения.

На данный момент на мосту действует реверсивное движение - транспорт ходит по правой половине конструкции. Полностью завершить ремонт специалисты планируют до декабря текущего года.