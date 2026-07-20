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НовостиОбщество20 июля 2026 12:30

В баре в Слободском мужчине в лицо распылили газовый баллончик

Подозреваемых нашли и задержали
Мария КУЗНЕЦОВА
Между гражданами произошел конфликт.

Между гражданами произошел конфликт.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в двенадцать часов ночи сотрудникам поступил сигнал тревоги из бара на улице Советской в Слободском.

На месте специалисты обнаружили 48-летнего пострадавшего. Он объяснил, что ранее между ним и двумя незнакомыми ему гражданами произошел конфликт. В ходе выяснения отношений один из хулиганов распылил гражданину в лицо газовый баллончик, а после молодые люди ушли.

Подозреваемых 1997 и 1998 годов рождения нашли во дворе одного из домов на улице Рождественской. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали хулиганов полиции.