Обвиняемый в смертельном ДТП в Орловском районе водитель предстанет перед судом

Гражданин выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает прокуратура Кировской области, ДТП произошло 3 декабря прошлого года на федеральной трассе «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» в Орловском районе.

41-летний водитель «Audi» нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «ГАЗ». В результате столкновения погибли два пассажира легковой машины.

Гражданина обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В настоящее время дело направили в суд.