Кировчанин получил три штрафа за скандал в суде

Гражданин проигнорировал все предупреждения. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает ГУФССП России по Кировской области, накануне в здание Ленинского районного суда под конвоем доставили мужчину, в отношении которого возбудили дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Во время ожидания заседания и после него гражданин нарушал порядок, оскорблял приставов и ругался матом. Все предупреждения об ответственности он проигнорировал.

В результате специалисты составили три протокола о правонарушении по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила).

Суд назначил кировчанину наказание в виде штрафов.