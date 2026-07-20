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НовостиПроисшествия20 июля 2026 11:30

Пятеро браконьеров из Советского района получили наказание за отстрел двух лосей

Ущерб составил 480 тысяч рублей
Мария КУЗНЕЦОВА
Все нарушители получили штрафы по 80 тысяч рублей.

Все нарушители получили штрафы по 80 тысяч рублей.

Фото: Олег ФИЛОНОК. Перейти в Фотобанк КП

По данным министерства охраны окружающей среды Кировской области, в конце января прошлого года четверо мужчин отправились на охоту в запрещенные сроки.

Браконьеры приехали на снегоходе в лес в Советском районе и застрелили там двух лосей. Еще одного они ранили, но в дальнейшем животное не нашли. Пятый фигурант не участвовал в охоте, но предоставил свой дом для хранения мяса, а также сбыл его.

Общая сумма ущерба составила 480 тысяч рублей. Нарушители добровольно возместили его и признали свою вину. В результате суд назначил всем пятерым браконьерам наказание в виде штрафа размером 80 тысяч рублей и лишил их права заниматься охотой на 1 год.

Кроме того, одного из мужчин приговорили к ограничению свободы на 6 месяцев за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Также специалисты конфисковали автомобиль «Lexus», снегоход «Буран», сани «Тайга», ружья и охотничьи карабины, с помощью которых подсудимые совершили преступление.