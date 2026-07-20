Пятеро браконьеров из Советского района получили наказание за отстрел двух лосей

Все нарушители получили штрафы по 80 тысяч рублей. Фото: Олег ФИЛОНОК. Перейти в Фотобанк КП

По данным министерства охраны окружающей среды Кировской области, в конце января прошлого года четверо мужчин отправились на охоту в запрещенные сроки.

Браконьеры приехали на снегоходе в лес в Советском районе и застрелили там двух лосей. Еще одного они ранили, но в дальнейшем животное не нашли. Пятый фигурант не участвовал в охоте, но предоставил свой дом для хранения мяса, а также сбыл его.

Общая сумма ущерба составила 480 тысяч рублей. Нарушители добровольно возместили его и признали свою вину. В результате суд назначил всем пятерым браконьерам наказание в виде штрафа размером 80 тысяч рублей и лишил их права заниматься охотой на 1 год.

Кроме того, одного из мужчин приговорили к ограничению свободы на 6 месяцев за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Также специалисты конфисковали автомобиль «Lexus», снегоход «Буран», сани «Тайга», ружья и охотничьи карабины, с помощью которых подсудимые совершили преступление.