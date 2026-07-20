В Зуевке столкнулись Volkswagen и «Лада»: пострадали семь человек

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В субботу, 18 июля, в Зуевке столкнулись Volkswagen и «Лада Гранта», в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 17.20 на улице Кирова. Неподалеку от дома №23 столкнулись Volkswagen и «Лада». За рулем иномарки находился 65-летний мужчина. Отечественным автомобилем управлял 37-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали семь человек. Травмы получили водитель и шесть пассажиров Volkswagen. В аварии пострадали женщины 39 и 60 лет, три женщины 67 лет и мужчина 67 лет.

«По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия происшествия», – говорится в сообщении.

Всего за период с 17 по 19 июля в Кировской области произошло 20 ДТП. В результате этих происшествий пострадал в общей сложности 31 человек.