В Пижанском округе простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО

Фото: пресс-служба администрации Пижанского округа

Во вторник, 21 июля, в Пижанском округе простятся с бойцом, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В зоне СВО погиб Метелев Александр Дмитриевич. Он родился в 1979 году. Метелев погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. С ним простятся в Пижанке во вторник. Траурная церемония начнется в 10 утра у мемориала воинам-интернационалистам, который находится в сквере у Дома детского и юношеского творчества.