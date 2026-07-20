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НовостиПолитика20 июля 2026 9:20

В Пижанском округе простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО

В Кировской области простятся с погибшим в зоне СВО военнослужащим 21 июля
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Пижанского округа

Фото: пресс-служба администрации Пижанского округа

Во вторник, 21 июля, в Пижанском округе простятся с бойцом, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

В зоне СВО погиб Метелев Александр Дмитриевич. Он родился в 1979 году. Метелев погиб при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. С ним простятся в Пижанке во вторник. Траурная церемония начнется в 10 утра у мемориала воинам-интернационалистам, который находится в сквере у Дома детского и юношеского творчества.