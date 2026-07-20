В Омутнинске женщина поверила в посылку от американца и перевела 56 тысяч рублей

Жительница Омутнинска лишилась 56 тысяч рублей после знакомства с «американцем» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 68-летней жительницы Омутнинска 56 тысяч рублей под предлогом получения подарка. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

Около года назад женщина познакомилась в мессенджере с мужчиной. Он представился Джорданом – американским военнослужащим из Сирии. Далее дружеская переписка перетекла в обсуждение романтических тем. В какой-то момент собеседник заявил, что решил сделать ей сюрприз и отправил транспортной компанией посылку с дорогим подарком.

«На следующий день женщине позвонил якобы представитель этой компании и сообщил, что предназначавшаяся ей посылка весит 34 килограмма и за ее отправку необходимо заплатить 27 тысяч рублей», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что перевела деньги и стала ждать доставку. Затем от транспортной компании пришло новое сообщение. Там говорилось, что во вложении обнаружено золото. Поэтому за доставку от женщины потребовали еще 29 тысяч рублей. Жительница Кировской области перевела и эту сумму. В итоге никакой посылки она не получила. Возбуждено уголовное дело.