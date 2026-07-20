Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 6:12

Модернизацию уличного освещения на дорогах Кировской области выполнили на 70%

Работы начались в 2025 году
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области ведется модернизация уличного освещения на дорогах, работы выполнены на 70%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Кировской области реализовывают проект по созданию освещения вдоль дорог, которые проходят через населенные пункты. Это лето стало самым интенсивным периодом строительно-монтажных работ. В 18 населенных пунктах прокладывают кабельные линии и устанавливают опоры.

«Всего же, начиная со старта программы в 2025 году, освещение уже обеспечено в 64 из 95 запланированных точек на карте области», – говорится в сообщении.