Модернизацию уличного освещения на дорогах Кировской области выполнили на 70%

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области ведется модернизация уличного освещения на дорогах, работы выполнены на 70%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Кировской области реализовывают проект по созданию освещения вдоль дорог, которые проходят через населенные пункты. Это лето стало самым интенсивным периодом строительно-монтажных работ. В 18 населенных пунктах прокладывают кабельные линии и устанавливают опоры.

«Всего же, начиная со старта программы в 2025 году, освещение уже обеспечено в 64 из 95 запланированных точек на карте области», – говорится в сообщении.