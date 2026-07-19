На АЗС в Кирове продолжается региональная акция взаимопомощи

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кирове продолжается региональная акция взаимопомощи на АЗС, водителям раздают воду. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

На кировские заправки выходят представители молодежных и добровольческих организаций, а также неравнодушные граждане. Они раздают воду водителям, которые ждут топлива в очередях. Координацией добровольцев занимаются ресурсный центр по развитию добровольчества Кировской области и региональный штаб акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Ранее кировский губернатор Александр Соколов обращался к общественникам и торговым сетям. Руководитель региона просил организовать бесплатную раздачу питьевой воды на АЗС. В настоящее время акция продолжается. К ней могут присоединиться все желающие.