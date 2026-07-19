Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июля 2026 14:03

На АЗС в Кирове продолжается региональная акция взаимопомощи

К ней могут присоединиться все желающие
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кирове продолжается региональная акция взаимопомощи на АЗС, водителям раздают воду. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

На кировские заправки выходят представители молодежных и добровольческих организаций, а также неравнодушные граждане. Они раздают воду водителям, которые ждут топлива в очередях. Координацией добровольцев занимаются ресурсный центр по развитию добровольчества Кировской области и региональный штаб акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Ранее кировский губернатор Александр Соколов обращался к общественникам и торговым сетям. Руководитель региона просил организовать бесплатную раздачу питьевой воды на АЗС. В настоящее время акция продолжается. К ней могут присоединиться все желающие.