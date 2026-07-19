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НовостиОбщество19 июля 2026 12:01

В Кировской области семеро диабетиков не могли получить тест-полоски

Проблему помог решить Народный фронт
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Народный фронт Кировской области

Фото: Народный фронт Кировской области

В Кировской области семеро пациентов с сахарным диабетом не могли получить тест-полоски к глюкометрам. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

В июне в Кировской области возникли проблемы с получением тест-полосок к глюкометрам. В Народный фронт обратились сразу семь человек, страдающих сахарным диабетом. Пациенты пожаловались, что не могут получить расходники.

Организация обратилась в Министерство здравоохранения Кировской области.

«Всех заявителей обеспечили тест-полосками», – говорится в сообщении.