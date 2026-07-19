В Кирово-Чепецке мужчина ограбил бывшую жену и преследовал ее с угрозами

Житель Кировской области отобрал у бывшей жены деньги и преследовал ее с угрозами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирово-Чепецке сотрудники Росгвардии задержали мужчину 1995 года рождения, подозреваемого в хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Первомайской. В отдел вневедомственной охраны позвонил местный житель. Он сообщил, во дворе дома на улице Первомайской мужчина громко кричит и агрессивно себя ведет по отношению к женщине.

На место прибыли росгвардейцы. К ним обратилась женщина.

«Она указала на рядом стоящего мужчину и пояснила, что это ее бывший муж», – говорится в сообщении.

Экс-супруг отобрал у женщины деньги и банковские карточки, а затем начал преследовать ее с угрозами. Далее он вернул экс-супруге принадлежавшие ей вещи. Задержанного передали полицейским.