Фото: пресс-служба администрации Кирово-Чепецка

В понедельник, 19 июля, в Кирово-Чепецке открыли наплавной мост в Каринторф. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Игорь Гагаринов.

«Сегодня утром подписал постановление об открытии наплавного моста в Каринторф», – написал градоначальник.

В девять утра уровень воды в Чепце снизился до 107,95 метра. Такие изменения позволили открыть движение по мосту. Однако пока там могут проехать только легковушки массой до 3,5 тонны.

«Благодарю всех жителей, кто с пониманием отнёсся к сложившейся ситуации и терпеливо ожидал нормализации обстановки», – заключил руководитель администрации.