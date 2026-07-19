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НовостиПроисшествия19 июля 2026 8:02

В Кировской области два вагона сошли с рельсов: СК проводит проверку

СК проводит проверку по факту схода двух вагонов с рельсов в Кировской области
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Центрального МСУТ Следственного комитета России

Фото: пресс-служба Центрального МСУТ Следственного комитета России

Центральное МСУТ Следственного комитета России проводит проверку по факту схода двух вагонов с рельсов в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 июля. Около часа ночи при выполнении маневровых работ с путей сошли две железнодорожные платформы с четырьмя порожними контейнерами. Это произошло на четвертом пути станции Киров-Котласский.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

«Ведутся восстановительные работы», – рассказали в СК.

Ведомство проводит проверку. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.