В Кировской области два вагона сошли с рельсов: СК проводит проверку

Фото: пресс-служба Центрального МСУТ Следственного комитета России

Центральное МСУТ Следственного комитета России проводит проверку по факту схода двух вагонов с рельсов в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 июля. Около часа ночи при выполнении маневровых работ с путей сошли две железнодорожные платформы с четырьмя порожними контейнерами. Это произошло на четвертом пути станции Киров-Котласский.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.

«Ведутся восстановительные работы», – рассказали в СК.

Ведомство проводит проверку. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.