В Кировской области 7,6 тысячи человек оформили полис ОМС в МФЦ

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

С начала 2026 года более 7,6 тысячи жителей Кировской области оформили полис ОМС в центрах «Мои Документы». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Услугами по оформлению и замене полиса в центрах «Мои Документы» воспользовались 7612 человек. В МФЦ можно не только получить полис ОМС впервые, но и заменить в случае утери либо же изменения личных данных. Для этого нужен документ, удостоверяющий личность, а также СНИЛС. Эта услуга предоставляется бесплатно.

«Забрать готовый результат можно в любом офисе МФЦ, независимо от места подачи заявления, - сказал руководитель кировского МФЦ Николай Нагаев.

Люди получают выписку из федерального регистра застрахованных лиц со штрих-кодом. Этот документ действует на всей территории нашей страны. Временные свидетельства и бумажные полисы больше не оформляются.