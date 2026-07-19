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НовостиПроисшествия19 июля 2026 6:28

В Слободском районе пропала 71-летняя женщина: ее ищут второй день

В Кировской области второй день ищут пропавшую 71-летнюю женщину
Алексей ЕЛАГИН
Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Слободском районе ищут пропавшую Лапшину Алевтина Ивановну 1954 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 71-летняя женщина – жительница деревни Шихово. Она пропала в субботу, 18 июля. В тот день женщина вышла из дома и не вернулась. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшей – 150 сантиметров, она среднего телосложения с седыми волосами. Предположительно, женщина была одета в синюю куртку, черные сапоги и серую кепку. С собой у жительницы Кировской области была черная сумка.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (912) 733-24-18 или 112.