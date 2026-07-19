Металлургический завод отремонтировал улицу в Омутнинске

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Металлургический завод отремонтировал улицу Пролетарскую в Омутнинске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

В субботу, 18 июля, губернатор Александр Соколов и депутат Законодательного Собрания Борис Веснин работали в Омутнинском районе. Рабочая программа началась с оценки состояния дороги на улице Пролетарская. В 2025 году объект отремонтировали на средства градообразующего предприятия – Омутнинского металлургического завода. Протяженность этой дороги превышает километр.

«Развитие Омутнинска неразрывно связано с развитием завода. Предприятие активно участвует в жизни города. Эта синергия дает результаты – Омутнинск по праву считается одним из самых благоустроенных и комфортных городов региона», – сказал Соколов.

Глава города Игорь Шаталов подчеркнул, что ремонт дороги позволил запустить автобусный маршрут до пансионата «Металлург»

Завод каждый год реализует проекты по развитию инфраструктуры и социально-экономическому развитию города. Помимо модернизации транспортной инфраструктуры, предприятие вкладывается в улучшение условий для пешеходов, например, в 2025 году градообразующим предприятием выполнено устройство пешеходной дорожки по ул. Пролетарская (от ул. Парковая до санатория-профилактория «Металлург»). Завод обновляет социальные, культурные, образовательные, спортивные учреждения города и проводит десятки значимых мероприятий.

Напомним, в Омутнинске подписали соглашение о модернизации транспортной инфраструктуры. Этот документ был четырехсторонним. Соглашение подписали правительство Кировской области, администрации Омутнинска и района, а также местный металлургический завод. Предприятие профинансирует строительство семи новых автомобильных дорог общего пользования местного значения. Планируется, что их общая протяженность составит 3,42 километра. Это будут дороги с твердым покрытием. На выполнение работ завод направит собственные средства. Уточняется, что предприятие потратит 75,7 млн рублей.