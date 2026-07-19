Соколов и родители героя СВО возложили цветы к памятнику Защитникам Отечества

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В субботу, 19 июля, губернатор Кировской области Александр Соколов вместе с родителями героя специальной военной операции возложил цветы к памятнику Защитникам Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Соколов посетил Омутнинский район. В частности, кировский губернатор побывал в поселке Восточном. Вместе с родителями героя СВО Романа Чадова руководитель региона возложил цветы к памятнику Защитникам Отечества. Его поставили по инициативе жителей и открыли 22 июня 2026 года.

Первоначально с инициативой создания памятника выступил участник специальной военной операции Роман Чадов. Военнослужащий награжден медалями «Суворова», «Ветерана боевых действий», «За воинскую доблесть», «За службу на Северном Кавказе», «За отвагу», «За боевое отличие», двумя орденами «Мужества». Военнослужащий погиб, исполняя свой воинский долг. Начинание участника СВО продолжили родители бойца. Их поддержали жители поселка Восточный, а также администрация Омутнинского района.

В начале 2025 года кировский скульптор Виктор Борискин создал эскизный проект памятника, который затем был утвержден инициативной группой. Памятник представляет собой фигуру солдата в боевой экипировке. Высота скульптуры составляет 2,5 метра. Она установлена на постамент с надписью: «Есть такая профессия – Родину защищать».

На всех этапах поддержку в реализации проекта оказывали Омутнинский металлургический завод, предприятие «Квадрат-С» и другие организации, а также местные жители и родственники военнослужащего.