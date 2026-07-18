В Омутнинске реализуют масштабный проект по развитию дорожной сети

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Омутнинском районе планируют реализовать масштабный проект по развитию дорожной сети. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

В Омутнинске подписали соглашении о модернизации транспортной инфраструктуры. Этот документ был трехсторонним. Соглашение подписали правительство Кировской области, администрации Омутнинска и района, а также местный металлургический завод. Предприятие профинансирует строительство семи новых автомобильных дорог общего пользования местного значения. Планируется, что их общая протяженность составит 3,42 километра. Это будут дороги с твердым покрытием. На выполнение работ завод направит собственные средства. Уточняется, что предприятие потратит 75,7 млн рублей.

Этот проект поддержит правительство Кировской области поддержит проект. В 2026 году из регионального бюджета планируют выделить 35,1 млн рублей из областного бюджета. Эти потратят на ремонт дороги по улице Юных Пионеров.

Проект реализуется на условиях софинансирования. Уточняется бюджет Омутнинского городского поселения дополнительно вложит в этот объект 354,899 тысячи рублей. В правительстве пояснили, что общий объем финансирования составит более 111 млн рублей.

«Реализация данного соглашения позволит значительно улучшить транспортную доступность для жителей города», – подчеркнул губернатор Кировской области Александр Соколов.

Кроме того, по словам руководителя региона, выполнение работ позволит повысить безопасность дорожного движения. Кировский губернатор добавил, что будут созданы более комфортные условия для автомобилистов и пешеходов.