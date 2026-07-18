Соколов поблагодарил металлургов за труд на благо Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил металлургов за труд на благо региона. Об этом сообщили в пресс-службе местного правительства

В субботу, 18 июля, Омутнинск отмечает День города и День Металлурга. Он был основан 253 года назад. День города традиционно совмещают с Днем металлурга. Металлургическая отрасль и градообразующее предприятие Омутнинский металлургический завод – визитная карточка промышленности района. На предприятии прошла торжественная церемония. К металлургам обратился Соколов.

«Сегодня городу-труженику исполняется 253 года. Столько же и Омутнинскому металлургическому заводу», – сказал губернатор.

По его словам, это предприятие является не только флагманом экономики Кировской области. Руководитель региона добавил, что завод задает пульс развития Омутнинска и всего района. Кроме того, предприятие заботится о его жителях, их комфорте и благополучии.

«Желаю чтобы город и завод и дальше развивались рука об руку, а наши дети выбирали наш регион как место для счастливой жизни», – сказал Соколов.

Генеральный директор ОМЗ Сергей Волосков пожелал всем металлургам счастья, удачи и здоровья. Депутат Законодательного Собрания Кировской области Борис Веснин передал металлургам слова приветствия от химиков.

«От коллег по промышленному сектору Кировской области приветствую металлургов. Мы знаем, как важно синхронное развитие города и завода. Вместе у нас все получится. Желаю активного развития Омутнинску и Омутнинскому металлургическому заводу», – сказал парламентарий.

Омутнинский металлургический завод – предприятие с полным производственным циклом, начиная с выплавки стали и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.

Предприятие производит продукцию для автомобильной промышленности, лифтостроения, горнодобывающей промышленности, строительной отрасли, сельхозмашиностроения, литейного производства, железнодорожной отрасли, а также выпускает товары народного потребления, сортовой прокат

Завод прошел международную сертификацию технологических процессов и всей экспортируемой продукции, создана эффективная логистическая система. Для увеличения доли выпуска высокотехнологичных видов продукции и объемов производства предприятие реализует инвестиционные проекты. За период с 2021 до 2030 годы объем инвестиций составит 10 млрд рублей.

У Омутнинского металлургического завода есть своя жилищная программа, которая позволяет привлекать на производство и в бюджетную сферу молодых квалифицированных специалистов. В рамках программы работникам предоставляется служебное жилье.

Важным направлением является работа со старшим поколением. Ветеранская организация Омутнинского металлургического завода насчитывает около 800 человек. Благодаря социальным программам предприятия каждый ветеран получает помощь в решении жилищно-бытовых вопросов, укреплении здоровья.