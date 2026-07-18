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НовостиПроисшествия18 июля 2026 14:03

За лето в Кировской области утонули восемь человек

Двое детей и шестеро взрослых утонули в Кировской области летом 2026 года
Алексей ЕЛАГИН
Восемь человек утонули в Кировской области летом 2026 года

Восемь человек утонули в Кировской области летом 2026 года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Летом 2026 года в Кировской области утонули в общей сложности восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«По оперативным данным этим летом в Кировской области утонули 8 человек», – говорится в сообщении.

Половина трагических случаев произошла во время купания. Погибли двое взрослых и столько же детей. Кроме того, еще четыре человека погибли на рыбалке.

Всего в Кировской области работают 25 официальных пляжей. На всех этих территориях дежурят спасатели.