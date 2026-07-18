Кировчанам грозит штраф до 300 тысяч рублей за нескошенную траву

Фото: пресс-служба администрации Кирова

Штраф за нескошенную траву на придомовых территориях в Кирове может достигать 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Кирове ведется муниципальный контроль нарушений правил уборки тротуаров и закрепленных территорий. Организации и предприятия должны заниматься содержанием и уборкой участков. Они должны систематически стричь и косить траву. Ее высота не должна превышать 20 сантиметров. Кроме того, после уборки необходимо вывезти скошенную траву.

За нарушение штраф для граждан составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных – от 20 до 50 тысяч, а для юрлиц – от 100 до 300 тысяч.

В июле специалисты Первомайского района проверили более 90 дворов. Управляющим компаниям направили более 30 предупреждений.