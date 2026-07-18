Омутнинский металлургический завод построил 54-квартирный дом для работников

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Омутнинский металлургический завод построил 54-квартирный дом для своих сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Завод построил дом по своей программе «Корпоративная новостройка». В здании находятся 54 квартиры. На территории выполнили благоустройство. Там сделали асфальтовые дорожки и парковку. Кроме того, рабочие уложили тротуары, смонтировали водостоки, а также установили детскую площадку.

Квартиры предоставляют сотрудникам предприятия по беспроцентной рассрочке на половину стоимости. Вторую половину покрывает завод.